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14.08.2019 - 16:35

Deniz Akkaya'dan sosyal medyada tepki çeken sözler!

Bir dönem komedyen Ata Demirer ile aşk yaşayan Aslı Turanlı, sosyal medya hesabından eski manken Deniz Akkaya ile arabada çektikleri bir videoyu paylaştı. Akkaya'nın sözlerine tepki yağdı.

Deniz Akkaya'dan sosyal medyada tepki çeken sözler!

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında, Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı'nın yayınladığı Deniz Akkaya görüntüsü masaya yatırıldı.

"Şişman ve çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum" sözleri nedeniyle Sosyal medyada dakikalar içinde gündeme düşen Akkaya'ya, geçirdiği estetik operasyonlar hatırlatıldı. Paylaşımı tepki çeken Aslı Turanlı ise videoyu kısa sürede sildi. Akkaya, tepki çeken sözlere "Espri yaptım" diye cevap verdi.

'Cem Yılmaz-Defne Samyeli ayrıldı' iddiası!Komedyen Cem Yılmaz ile sunucu Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia ile ilgili Cem Yılmaz'dan görüntülü yanıt geldi.
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