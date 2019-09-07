Deniz Baysal ile Barış Yurtçu evlendi

28 yaşındaki oyuncu Deniz Baysal ile 36 yaşındaki müzisyen Barış Yurtçu, Çeşme'de hayatlarını birleştirdi.

Nisan ayından bu yana düğün ve evlilik için hazırlanan Deniz Baysal, hayallerinin gerçek olduğu günü şöyle özetledi:

"Daha önce 5 kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim.”