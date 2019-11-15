Deniz Baysal'dan '7. Koğuştaki Mucize' teşekkürü

Geçtiğimiz aylarda bir kozmetik firması ile ortak çalışarak kendi adını taşıyan saç bakım ürününü sevenleriyle buluşturan Deniz Baysal, gelen tepkilerden bir hayli mutlu olduğunu söyledi.

Son olarak '7. Koğuştaki Mucize' adlı filmle izleyiciyle buluşan güzel oyuncu, izleyici sayısının 4 milyona ulaşmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtirken, zaman ayırıp bu özel filmi izlemeye giden seyiricilere teşekkür etti.

Barış Yurtçu-Deniz Baysal çifti, uzun süre el ele mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.