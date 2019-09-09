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09.09.2019 - 08:36

Deniz Baysal'ın evlendikten sonra ilk işi bu oldu

Oyuncu Deniz Baysal, Kolpa Grupu'nun solisti Barış Yurtçu ile 2016'da aşk yaşamaya başlamıştı. Kasım 2018'de nişan yüzüklerini takan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu önceki akşam Çeşme'de nikah masasına oturdu.

Deniz Baysal'ın evlendikten sonra ilk işi bu oldu

Momo Beach'te yapılan düğünde çift oturmak bilmedi, sabaha kadar dans etti.

 Deniz Baysal, Zelia Kaçar imzalı 3 gelinlik giydi. İlkinde nazar değmesin diye 44 çiçek vardı. İkincisi de evlilikleri masal gibi olsun diye 1001 çiçekle süslüydü.

Deniz Baysal, nikâhtan saatler sonra ise Instagram hesabında soyadını 'Deniz Baysal Yurtcu' olarak değiştirdi.

Deniz Baysalın evlendikten sonra ilk işi bu oldu




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