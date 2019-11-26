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26.11.2019 - 11:40 |

Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

Deniz Seki ve ailesi, zor günler geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde annesi rahatsızlanan şarkıcının kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi.

Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Deniz Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serdar Seki, hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serdar Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının ulaştığı Deniz Seki, 'Lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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