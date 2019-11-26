Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Deniz Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serdar Seki, hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serdar Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının ulaştığı Deniz Seki, 'Lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.