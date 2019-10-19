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19.10.2019 - 07:50 |

Deniz ticaret tarihi aydınlanacak!

Erdem Cever tarafından hazırlanan ‘Zaman Yolcusu Vapurlar’ sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Deniz ticaret tarihi aydınlanacak!

Osmanlı bandıralı ve Osmanlı’dan Cumhuriyet yıllarına taşınan, buharlı, yük ve yolcu vapurlarının aslına uygun tabloları, ilk kez sergilendi. Onlarca tablo, deniz ticaret tarihindeki değişim ve kültürel dönüşüme ışık tutulacak. 20 Nisan 2020’ye kadar açık kalacak sergideki eserlerin tamamı, iki ayda bir değiştirilecek ve yeni çalışmalar sunulacak.

18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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