Denizin sultanları

Yelken tutkusuyla yarış heyecanını birleştiren Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün iş birliğiyle, Caddebostan-Adalar parkurunda yapıldı. Bu yıl dördüncüsü yapılan ve çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvanın genel sonuçlarına göre, kupanın sahibi MSI Sailing Team AG woldu. Onu, Eker ve Dunapack Packaging takımları takip etti.









Arzu Çekirge Paksoy, Serap Gökçebay ve Diana Misim’in girişimleriyle ‘Kadın Yelken Kupası’ hayalini gerçekleştirdikleri organizasyonda, altı yarış düzenlendi. Başlangıcından bu yana ilgi gören kupaya, Arçelik, Doğuş Grubu, Mercedes Benz, Borusan Otomotiv, Eker, Fiba Faktoring ile AÇEV gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katıldı. “İyiliğe yelken açıyoruz” sloganıyla, ilk kez 2016 yılında düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası kapsamında, 20’yi aşkın kurumdan 300’den fazla kadın yelkenciye ulaşıldı.







