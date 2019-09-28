Denizli'de Kenan Doğulu coşkusu

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Kenan Doğulu, 2019’un ilk Denizli konserinde müzik ziyafeti sundu. Konsere gelen minik dinleyicilere, kulaklarının yüksek sesten zarar görmemesi adına bebek kulaklıkları dağıtan sanatçı, hayranlarının bir kez daha takdirini kazandı.

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterilen Kenan Doğulu, Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile beraber Denizlili hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.