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28.09.2019 - 15:16 |

Denizli'de Kenan Doğulu coşkusu

Yaz boyunca gerçekleştirdiği konser maratonuna devam eden Kenan Doğulu, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını geçtiğimiz akşam Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranları için söyledi.

Denizli'de Kenan Doğulu coşkusu

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Kenan Doğulu, 2019’un ilk Denizli konserinde müzik ziyafeti sundu. Konsere gelen minik dinleyicilere, kulaklarının yüksek sesten zarar görmemesi adına bebek kulaklıkları dağıtan sanatçı, hayranlarının bir kez daha takdirini kazandı.

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterilen Kenan Doğulu, Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile beraber Denizlili hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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