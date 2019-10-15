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15.10.2019 - 16:03 | | İHA

Denizli’de Koray Avcı rüzgarı

Şarkıcı Koray Avcı, Denizli’de düzenlenen konserde sahne aldı. Avcı, şarkılarını kendisine hediye edilen Yukatel Denizlispor forması ile söyledi.

Denizli’de Koray Avcı rüzgarı

Koray Avcı konseri Denizli Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Konsere Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ile Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin de katıldı.

Binlerce kişinin izlediği konserde Avcı, şarkılarıyla seyirciyi coşturdu. Konserde Başkan Çetin, Avcı’ya Denizlispor forması hediye etti. Avcı, kendisine hediye edilen formayı giyerek konseri üzerindeki forma ile tamamladı.

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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