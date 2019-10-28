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28.10.2019 - 09:20 |

Deprem korkusu ünlü oyuncuyu evden vazgeçirdi

Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, evlilik hazırlıklarına yeni ev arayışıyla başladı.

Deprem korkusu ünlü oyuncuyu evden vazgeçirdi

Uzun süredir yaşadığı Moda’dan ayrılma kararı alan Ezgi Mola, Tarabya-Yeniköy hattında Boğaz manzarılı ve bahçeli ev bakıyor. Gelen haberlere göre; Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, Arnavutköy’de baktıkları ve çok beğendikleri bir evden, depreme dayanıklılık konusunda emin olamadıkları için vazgeçti.

Ezgi Mola’nın evi tutmadan önce depreme dayanıklık raporu görmek istediği söyleniyor.

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