Derdimiz bikini mi arkadaş?

Özay Şendir, bugün Milliyet Cadde'deki köşesinde Aleyna Tilki'nin iptal edilen Konya konserini mercek altına aldı.



İşte Şendir'in yazsından o bölüm:



Aleyna Tilki’nin Bodrum’daki bikinili görüntüleri yüzünden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki konseri iptal edildi diye okuduk, duyduk ve seyrettik. Gerçekle uzak, yakın alakası yok bu durumun.

Türkiye’de yerel medyada yazılıp çizilenlere baksalar öğrenecek arkadaşlar doğrusunu ama çaba göstermek yerine, bikinili Aleyna göstermek daha kolay, daha eğlenceli...

Birincisi, iptal edilen bir konser olduğu doğru ama konseri düzenleyen Sütçü İmam Üniversitesi değil.

Maraş’ta da şube açmış bir özel okul markası üstlenmiş organizasyonu ve tüm faturasını.

Nereden mi biliyorum, Maraş’taki yerel medya, “Hem tasarruf tedbiri diyorsunuz hem de konser verdiriyorsunuz” diye eleştiriye başlayınca, üniversiteden yerel medya yazarlarına telefon açıp, fısıldanmış bu bilgi...

Garip olan bir nokta daha var, İstanbul’da öğretmenlere maaş borcu olduğu iddia edilen bir zincir nasıl oluyor da Maraş da bu konsere sponsor oluyor, anlamadım.

Tilki’nin Bodrum’daki görüntülerine dair bir itiraz yazısı görmedim ama Türkiye’de tatil yapmaya dair eleştirileri kaynak olmuş itiraza.

Maraş milliyetçi duyguları yüksek bir şehir ama Aleyna’ya haksızlık etmişler aslında.

Popüler tüm turistlik bölgelerimizdeki soygun düzenini eleştirmekti genç sanatçının yaptığı, Türkiye düşmanlığı değil.

Fakat ortaya çıkan algı da aslında bu kahraman şehire zarar verecek hale geldi, bikinili fotoğrafı olanın şehire gelmesi istenmiyor gibi sunuldu iş.

Kahramanmaraş’ta, İstanbul’da çok popüler olan iyi müzik mekanlarının şubeleri, Sütçü İmam Üniversitesi’nde önemli isim ve grupların konserleri olmuş geçmişte.

Ortada ciddi bir iletişim beceriksizliği var ve bir üniversitenin iletişim sürecini yönetememiş olması da garip aslında.

Bikinili fotoğrafları güzel ya Aleyna’nın altına yazanları bizim araştırmaya, çoğu kişinin de okumaya vakti yok zaten...