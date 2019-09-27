27.09.2019 - 07:50 |
Derin dekolte
Natalie Portman, önceki akşam başrolünü oynadığı ‘Lucy in the Sky’ (Gökyüzünde Lucy) filminin Los Angeles’taki galasına katıldı.
Natalie Portman, önceki akşam başrolünü oynadığı ‘Lucy in the Sky’ (Gökyüzünde Lucy) filminin Los Angeles’taki galasına katıldı. İsrailli oyuncu, Darryl Zanuck Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinlikte, derin dekoltesiyle dikkat çekti. 4 Ekim’de ABD’de vizyona girecek fantastik türündeki proje, uzayda uzun süre vakit geçiren astronotların, eve döndükten sonra gerçeklik algılarını kaybetmesi teorisine odaklanıyor.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.