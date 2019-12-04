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04.12.2019 - 18:00 |

Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile iş insanı Cem Aydın'ın 6 yıllık evliliği bitti.

Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı

Anlaşmalı olarak Cem Aydın'dan boşanan Derin Mermerci, eşine şu sözlerle veda etti:
"Yedi sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına. Bugün de yeni hayatımıza. İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum."

Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Cem Aydın, kalp emojisi ile birlikte "Canım benim" notunu yazdı.

Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı

    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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