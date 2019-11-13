'Derinin oscarları' sahiplerini buldu

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nın kazananları ödüllendirildi. Jürisinde; Güven Karaca, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Lemi Tolunay, Safa Şahin, Sedef Orman, Ruken Mızraklı, Derin Mermerci ve Güneri Cıvaoğlu gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın sunuculuğunu

Ece Sükan üstlendi.

Etkinlikte sergilenen tasarımlar, konukların beğenisini kazandı. ‘Deri Konfeksiyon’ kategorisinde ilk üçe giren Merve Karali, Selin Cevahir, Meryem Balıkçı Özöğür ve ‘Saraciye’ kategorisinde ilk üçte yer alan Beril Sayın, Çiler Sevingen, Burcu Özden Ergene’ye, eğitim ve para ödülü verildi. Ayrıca kazanan isimler, bakanlığın tercihiyle yurt dışı eğitimiyle de ödüllendirilecek. Organizasyonu izleyenler arasında; Deniz Akkaya, Ceylan Çapa, Pelin Akad, Wilma Elles ve Lal Denizli yer aldı.