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10.10.2019 - 10:12 |

Derya Beşerler uçuyor!

Uzun süredir sırt ağrılarından yakınan Derya Beşerler, çözümü yogada buldu. Anti-gravity yoga yapmaya başlayan oyuncu, paylaştığı videolarla dikkat çekti.

Derya Beşerler uçuyor!

Artan sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için anti-gravity yogaya başlayan Derya Beşerler, zor seçimine rağmen hocalarının yüzünü güldürdü. İpek hamak kullanılan, hem esneklik hem de denge gerektiren tekniğe kısa sürede adapte olan Beşerler, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırttı.

Derya Beşerler’in, anti-gravity yoga sayesinde ağrılarından kurtulduğu öğrenildi.

Derya Beşerler uçuyor

Derya Beşerler uçuyor

 

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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