Derya Beşerler uçuyor!

Artan sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için anti-gravity yogaya başlayan Derya Beşerler, zor seçimine rağmen hocalarının yüzünü güldürdü. İpek hamak kullanılan, hem esneklik hem de denge gerektiren tekniğe kısa sürede adapte olan Beşerler, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırttı.

Derya Beşerler’in, anti-gravity yoga sayesinde ağrılarından kurtulduğu öğrenildi.

