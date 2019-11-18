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18.11.2019 - 17:43 |

Derya Uluğ çocuklar için rap söyledi

Şarkıcı Derya Uluğ, kelebek çocuklar için söylediği 'Göremedim Bi de Sen Bak' adlı şarkısına klip çekti. Uluğ’un Asil Gök ile kaleme aldığı, rap bölümüyle de dikkat çeken şarkının klip çekimleri İstanbul Sarıgöl Mahallesi, Küba Mahallesi ve Arnavutköy’de tamamlandı.

Derya Uluğ çocuklar için rap söyledi

Derya Uluğ, farkındalık yaratmayı amaçladığı bu şarkının gelirini Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı. Çekimlerin ardından ünlü şarkıcı, “Önce kendimi, sonra çevremi, ardından tüm insanlığı eleştirdiğim, hepimize ayna olmasını istediğim bir şarkım var. Adı ‘Göremedim Bi de Sen Bak. Bakıp da göremediğimiz o kadar çok şey var ki... Mesela kelebek çocukları hiç duydunuz mu? Kelebek hastalığı nadir görülen bir deri hastalığı. Henüz hastalığa çözüm bulamıyoruz ama onların acılarını dindirebiliriz. Biz de onlara merhem olmak için şarkımızın tüm gelirini Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlamaya karar verdik. Dilerim hep birlikte onlara şifa oluruz” dedi.

Şarkısında kendisini ve tüm insanlığı eleştirdiğini de söyleyen Derya Uluğ, parça üzerinde Asil Gök ile birlikte yaklaşık bir yıl çalıştıklarını belirtti.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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