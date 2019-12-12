MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Derya Uluğ: Evlilik teklifi henüz gelmedi
12.12.2019 - 10:15 |

Derya Uluğ: Evlilik teklifi henüz gelmedi

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreni, önceki akşam Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de iş ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleşti. Gecede Canan Anderson, Ayşe Hatun Önal ve Derya Uluğ sahne aldı.

Derya Uluğ: Evlilik teklifi henüz gelmedi

Sahnedeki başarılı performansıyla alkış toplayan Derya Uluğ, “Yeni yıla hazırlık olduğu için bolca sahnemiz var. Son yıllarda ülkede hoşumuza gitmeyen olaylar oluyor. Biz de bunlara ayna tutmak amacıyla bir şarkı yazdık. İlla rapçi olmamız gerekmiyor rap şarkı söylemek için. Sevenler de oldu, sevmeyenler de. Klibi de Küba ve Sarıgöl Mahallesi'nde çektik” dedi.

Güzel şarkıcı, evlilik sorusuna, “Evlilik teklifi henüz gelmedi. O da, ben de hazır olduğumuzda ve işleri yoluna koyduğumuzda ‘oh be’ dedikten sonra olur” yanıtını verdi.

Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Ezgi Mola'nın telefon trafiği

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

Sıradaki Haber