Derya Uluğ: Evlilik teklifi henüz gelmedi

Sahnedeki başarılı performansıyla alkış toplayan Derya Uluğ, “Yeni yıla hazırlık olduğu için bolca sahnemiz var. Son yıllarda ülkede hoşumuza gitmeyen olaylar oluyor. Biz de bunlara ayna tutmak amacıyla bir şarkı yazdık. İlla rapçi olmamız gerekmiyor rap şarkı söylemek için. Sevenler de oldu, sevmeyenler de. Klibi de Küba ve Sarıgöl Mahallesi'nde çektik” dedi.

Güzel şarkıcı, evlilik sorusuna, “Evlilik teklifi henüz gelmedi. O da, ben de hazır olduğumuzda ve işleri yoluna koyduğumuzda ‘oh be’ dedikten sonra olur” yanıtını verdi.