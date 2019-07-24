Derya Uluğ'dan Ebru Gündeş'e: O büyük bir star

Derya Uluğ, bir zamanlar vokalisti olduğu Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Uluğ, Gündeş'le çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, İngilizce olarak "O büyük bi rstar. Çok seviyorum çok" mesajını yazdı.

Güzel popçu, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı Ebru Gündeş videosuna ise "Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

