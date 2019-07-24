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HaberlerCaddeDerya Uluğ'dan Ebru Gündeş'e: O büyük bir star
24.07.2019 - 12:41

Derya Uluğ'dan Ebru Gündeş'e: O büyük bir star

Şarkıcı Derya Uluğ, Harbiye Açıkhava'da konser veren Ebru Gündeş'le çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı, "O büyük bir star" notunu düştü.

Derya Uluğ'dan Ebru Gündeş'e: O büyük bir star

Derya Uluğ, bir zamanlar vokalisti olduğu Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Uluğ, Gündeş'le çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, İngilizce olarak "O büyük bi rstar. Çok seviyorum çok" mesajını yazdı.

Güzel popçu, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı Ebru Gündeş videosuna ise "Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

Derya Uluğdan Ebru Gündeşe: O büyük bir star

Derya Uluğdan Ebru Gündeşe: O büyük bir star

Lerzan Mutlu’dan ‘selülit yok’ videosuLerzan Mutlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
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