23.12.2019 - 07:50 |
DEV İSİMLER BOSTANCI’DA
Şebnem Ferah, Nil Karaibrahimgil, Selda Bağcan, MFÖ ve Yeni Türkü gibi isimler Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak
İstanbul’un en önemli konser salonlarından biri olan Bostancı Gösteri Merkezi, Atlantis Yapım organizasyonuyla güçlü isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ocak ayından itibaren Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Nil Karaibrahimgil, Pinhani, Haluk Levent, MFÖ ve Selda Bağcan sahne alacak. 11 Ocak’ta Ferah konseriyle başlayacak seri, 21 Şubat’ta Yeni Türkü, 23 Şubat’ta Karaibrahimgil, 28 Şubat’ta Pinhani, 8 Mart’ta Haluk Levent, 11 Nisan’da MFÖ ve
17 Nisan’da Selda Bağcan Senfonik konseriyle son bulacak.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.