DEV İSİMLER BOSTANCI’DA

İstanbul’un en önemli konser salonlarından biri olan Bostancı Gösteri Merkezi, Atlantis Yapım organizasyonuyla güçlü isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ocak ayından itibaren Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Nil Karaibrahimgil, Pinhani, Haluk Levent, MFÖ ve Selda Bağcan sahne alacak. 11 Ocak’ta Ferah konseriyle başlayacak seri, 21 Şubat’ta Yeni Türkü, 23 Şubat’ta Karaibrahimgil, 28 Şubat’ta Pinhani, 8 Mart’ta Haluk Levent, 11 Nisan’da MFÖ ve

17 Nisan’da Selda Bağcan Senfonik konseriyle son bulacak.