Dev prodüksiyon

‘Diriliş Ertuğrul’ hayranlarının merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’, prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Dokuz ay Bozdağ Film bünyesinde oluşturulan uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi çalışan oyunculara, askeri eğitimler de verildi. Dizide kullanılan 103 adet çadır, Türkmenistan’ın Merv şehrinde 150 kişilik usta bir ekip tarafından el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Proje için Bozdağ Film Platosu’nun 300 dönüm arazisi üzerinde Kayı Obası, Bizans kalesi, suni göl ve çevresinde bir şehirle Türkmen beyliği kasabasından oluşan devasa setler inşa edildi. Söğüt Kasabası, Osman Bey dönemi için baştan aşağı yenilendi. Yapım, 20 Kasım Çarşamba saat 20.00’de ATV’de izleyici karşısına çıkacak.