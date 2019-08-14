14.08.2019 - 07:50
Devlerin düeti
Demirören TV medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşecek Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, devlerin düetine sahne olacak.
21 Ağustos’ta Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, 22 Ağustos’ta Deniz Seki-Rafet El Roman ve 26 Ağustos akşamı ise Bülent Ersoy-Selami Şahin ikilisi, müzik ziyafeti sunacak.
Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb