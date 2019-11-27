Devriş Zaim'den yeni film: Flaşbellek

Yönetmenliğini yaptığı ve aynı zamanda senaristi olduğu ‘Flaşbellek’ filminin çekimlerine başlayan Derviş Zaim, çekimlere Gaziantep'te start verdi.

Hikayesi kadar oyuncu kadrosu da zengin olan ‘Flaşbellek’te; Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat gibi ünlü isimler yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un üstlendiği film, konusunu ise Suriye’deki olaylardan alıyor.