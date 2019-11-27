27.11.2019 - 15:49 |
Devriş Zaim'den yeni film: Flaşbellek
‘Tabutta Rövaşata’, ‘Filler ve Çimen’ ve ‘Gölgeler ve Suretler’ gibi fimlere imza atan yönetmen Devriş Zaim, sanatseverleri heyecanlandıracak yeni bir projeye start verdi.
Yönetmenliğini yaptığı ve aynı zamanda senaristi olduğu ‘Flaşbellek’ filminin çekimlerine başlayan Derviş Zaim, çekimlere Gaziantep'te start verdi.
Hikayesi kadar oyuncu kadrosu da zengin olan ‘Flaşbellek’te; Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat gibi ünlü isimler yer alıyor.
Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un üstlendiği film, konusunu ise Suriye’deki olaylardan alıyor.
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