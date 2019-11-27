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27.11.2019 - 15:49 |

Devriş Zaim'den yeni film: Flaşbellek

‘Tabutta Rövaşata’, ‘Filler ve Çimen’ ve ‘Gölgeler ve Suretler’ gibi fimlere imza atan yönetmen Devriş Zaim, sanatseverleri heyecanlandıracak yeni bir projeye start verdi.

Devriş Zaim'den yeni film: Flaşbellek

Yönetmenliğini yaptığı ve aynı zamanda senaristi olduğu ‘Flaşbellek’ filminin çekimlerine başlayan Derviş Zaim, çekimlere Gaziantep'te start verdi.

Hikayesi kadar oyuncu kadrosu da zengin olan ‘Flaşbellek’te; Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat gibi ünlü isimler yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un üstlendiği film, konusunu ise Suriye’deki olaylardan alıyor. 

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