Didem Soydan ve Lider Şahin'den birlikte ilk fotoğraf!

Lider Şahin ve Didem Soydan, haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından ilk kez geçen ay Çeşme'de görüntülenmişti. Şahin ailesinin ortağı olduğu plaja giden ünlü manken, burada sevgilisinin babası Selami Şahin'le de tanışmıştı. Daha önce birlikte poz vermeyen ikili, bu kuralı önceki akşam yıktı.

EĞLENCE GECESİ

Şahin ve Soydan, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker'le birlikte Cahide Alaçatı'ya gitti. Mekanda sahnelenen gösterileri ilgiyle izleyen ekip, keyifli bir gece geçirdi. Birlikte çok mutlu görünen Lider Şahin ve Didem Soydan, mekandan ayrılmadan önce ilk kez yan yana poz verdi.