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19.08.2019 - 14:16

Didem Soydan ve Lider Şahin'den birlikte ilk fotoğraf!

Aşkları geçen ay Çeşme'de çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıkan Didem Soydan ve Lider Şahin, önceki akşam Cahide Alaçatı'daydı. Çift, objektife sarılarak poz verdi.

Didem Soydan ve Lider Şahin'den birlikte ilk fotoğraf!

Lider Şahin ve Didem Soydan, haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından ilk kez geçen ay Çeşme'de görüntülenmişti. Şahin ailesinin ortağı olduğu plaja giden ünlü manken, burada sevgilisinin babası Selami Şahin'le de tanışmıştı. Daha önce birlikte poz vermeyen ikili, bu kuralı önceki akşam yıktı.

EĞLENCE GECESİ
Şahin ve Soydan, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker'le birlikte Cahide Alaçatı'ya gitti. Mekanda sahnelenen gösterileri ilgiyle izleyen ekip, keyifli bir gece geçirdi. Birlikte çok mutlu görünen Lider Şahin ve Didem Soydan, mekandan ayrılmadan önce ilk kez yan yana poz verdi.

Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyorTokat’ın Almus ilçesinde bağlı Çevreli Beldesinde dağlık yüzeyindeki kayalık alanda fark edilen insan silueti görenlerin dikkatini çekiyor.
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