30.11.2019 - 07:50 |
Dijital sosyete başarısını kutladı
‘Jet Sosyete’nin ekibi, dijitaldeki başarısını kutladı. Organizasyona dizinin kadrosundan Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin katıldı.
Birsel, “Buraya ‘Jet Sosyete’nin yeni bölüm senaryosunu bitirip, geldim. Bu sene beklediğimizin üzerindebir başarı ve ilgi oldu. Dijitalde bekliyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk” dedi.
Enis Arıkan