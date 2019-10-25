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25.10.2019 - 16:38 |

Dilan Çiçek Deniz sağlığına kavuştu

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz sağlığına kavuştu

Bir süredir kolu sarılı ve askıda olan Dilan Çiçek Deniz, "Çok şükür iyileştim. Çok da sıkılmıştım sürekli kolumda askıyla dolaşmaktan. Sağlığıma kavuştum artık daha iyiyim" dedi.

Şu sıralar dinlendiğini belirten oyuncu, "Gelen projeler var, senaryoları okuyorum. Şu sıralar biraz da kendime zaman ayırıp dinlenmeyi tercih ettim. Ama güzel ve içinde olmaktan mutluluk duyacağım bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederim" açıklamasını yaptı.

Dilan Çiçek Deniz sağlığına kavuştu

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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