Yeni yılın ilk gününden hepinize merhaba! Yeni gelen günlerin de hep mutlulukla, sağlıkla ve gülümsemeyle gelmesini diliyorum.

Yılın son gecesi nasıldı? Tecrübelerime göre yılbaşı akşamı yemeği, daha esnek ve serbest geçiyor. O gün büyük aile ve dost masası etrafında kendinizi sınırlamak istemediğinizi biliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Her zaman söylediğim gibi, önemli olan dengelemek.

Eğer yılbaşı gecesi biraz abarttıysanız ve sabah küçük de olsa bir pişmanlıkla uyandıysanız, yılın ilk günü bunu telafi etmek için güzel bir şansınız var. Dün akşam yemekte neyi fazla kaçırdığınızı düşünüyorsanız, bugün onu azaltarak dengeleyebilirsiniz.

Örneğin yağlı tohumlar, kuruyemişler ve cips gibi yüksek yağ içeren besinlerde porsiyonlar fazla kaçtıysa, bugün daha az yağlı beslenmeye özen gösterebilirsiniz.Ya da karbonhidrat ağırlıklı besinleri, yani pilavı, makarnaları, börekleri fazla kaçırdıysanız, bugün karbonhidratı biraz sınırlamaya çalışabilirsiniz.

Bütün bunlar bir yana, eğer tatlıyla aranıza çok mesafe koyamadıysanız da, yine karbonhidrat, basit şeker ve belki de yağ tüketiminizi gözden geçirmekte fayda var.

Bir önceki gece alkol tüketiminiz olduysa, bu sabah şiş uyanmanız da olası... Alkol hepimizin bildiği gibi vücudumuzun kendine özel detoks sistemleriyle dışarı atılıyor. Bunun için yılın ilk gününde bu konuda vücudumuza destek olmak da çok önemli.

Bir önceki gece alkol aldıysanız, yeni yılın ilk sabahına yumurta ve bol limonlu yeşilliklerle başlayabilirsiniz. Gün içinde hem ödem atmanıza yardımcı hem de antioksidan kapasitesi yüksek, ananas gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinde benim vicdan çorbamla içinizi ve vicdanınızı rahatlatabilirsiniz.

Yılın ilk günü bütün bu fazlalıklardan kurtulmak için bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

Yeni yıl bereketi nar!

Yeni yıl demek, bereket demek. Eminim siz de her yerde bir sürü kırmızı obje ve bunların yanı sıra nar görmüşsünüzdür. Nar, bereketin simgesi meyvelerden biri... Kırmızı rengiyle, bereketiyle ve de potansiyel sağlık faydalarıyla, bence de yeni yılı çok güzel simgeliyor. Peki nedir narın faydaları? Hep beraber bakalım:

1. Vitamin ve mineral deposu olduğu gibi, antioksidan özelliktedir.

2. Önemli miktarda potasyum, lif, C ve A vitaminiyle, niasin içerir.

3. Kış aylarında bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olduğu için gribe karşı koruyucu olabilir.

4. Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır ve kalp sağlığına faydalıdır.

5. Antioksidan içeriğinin gücüyle kansere karşı koruyucu etki gösterir.

6. Araştırmalar, cilt ve prostat kanserine karşı koruyucu olabileceğini söyler.

Ödem atan Zencefilli çay

Yeni yılın ilk günü kendinizi şiş hissediyorsanız, gün boyunca tüketebileceğiniz ödem atan bir çay hazırlamaya ne dersiniz?

Malzemeler:

- 1.5 litre su

- Yarım demet maydanoz

- 1 elma u 1 limon

- 1 çay kaşığı toz zencefil

- 2-3 adet karanfil

- Tarçın

Yapılışı: Bütün malzemeleri kaynatıp, süzün. İster soğuk, ister sıcak içebilirsiniz.

Akşam yemeğine vicdan çorbası

Yeni yılın ilk günü kaçamaklarınız sebebiyle, vicdanınız rahat etsin istiyorsanız, akşam yemeğinde vicdan çorbası ve yoğurt ikilisine yer verebilirsiniz.

Malzemeler:

- 2 kabak - 2 soğan - 2 domates

- 2 yemek kaşığı bulgur - 1 tatlı kaşığı

zeytinyağı - 1 demet nane - 1 demet

maydanoz - 1 demet dereotu - Kuru nane

- Pul biber (isteğe bağlı) - Sarımsak

- Az tuz - 5-6 bardak su

Yapılışı: Tüm malzemeler haşlanıp, blender sonrası veya taneli olarak, büyük bir kase içilebilir.