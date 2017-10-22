Havalar soğudukça, en popüler konulardan biri de bağışıklık sistemi oluyor. Hem danışanlarımdan hem de çevremden bu konuda çok fazla soru alıyorum. Aslında bağışıklık sistemi yaz-kış çok önemli. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için en önemli faktör, düzenli ve dengeli beslenmek. Bazı doğal ürünler de bu konuda destekleyici oluyor. Ben de bugün çok merak edilen, propolis ve arı sütü konusunu yüksek gıda mühendisi kıymetli dostum Aslı Elif Tanuğur’la sohbet ederek, sizler için hazırlamak istedim.

Arıların; bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları güçlü antibakteriyel ve antioksidan etkilere sahip doğal bir ürün olan propolis, kovandaki mikropları yok etmek ve arı kolonisinin sağlığını korumak için kullanılır. Propolisin antioksidan etkisi nar suyuyla karşılaştırdığında, tam 80 kat daha güçlü bir etkiye sahip olduğu kanıtlandı. Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, doğru işlendiği takdirde, insan vücudunda da aynı etkileri gösterir. Virüs ve bakterileri yok ederek, vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur.

Nasıl elde ediliyor?

Propolis kovandan çıktığı ham haliyle tüketilebilir özellikte değildir. Kovanda balmumuyla karışık halde, oldukça sert bir üründür. Bu haliyle vücudumuz propolisi yalnızca yüzde 2 oranında sindirebilir. Dolayısıyla insan tüketimine uygun hale getirmek için, mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda özütleme işlemi yapılmalıdır. Bu özütleme aşamasında propolisin içerisindeki balmumu ve diğer safsızlıklar uzaklaştırılarak, yararlı bileşenler ayrılır. Uygun koşullarda işlenmediği takdirde, propolisin biyolojik aktivitesi ve sağlık etkilerinden bahsetmek söz konusu değildir. Bu yüzden propolisi güvenilir markalardan temin etmek çok büyük önem taşıyor.

Aslı Elif Tanuğur, ilk olarak oğlunun antibiyotik alerjisine çare aradığı dönemde propolis ve arı sütüyle tanışmış. Oğlunun antibiyotik alerjisini propolisle yendikten sonra Türkiye’de yerli üretimi yapılmayan, Çin’den ülkemize ithal edilen propolisin, ülkemizde ilk kez Sözleşmeli Arıcılık modeliyle yerli üretimini başlatmak üzere KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle firmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te kurmuş. Şu anda ulusal ve uluslararası yedi ödüle layık görülen bir kadın girişimci…

Kimler kullanmalı?

Okullar açıldı ve birçok ailenin ortak sorunu, çocuklarının kreş ve okul gibi kalabalık ortamlarda maruz kaldığı mikroplardan dolayı sık sık hasta olması. Bu durumlarda güçlü bir bağışıklık sistemi çok büyük önem taşıyor. Propolis düzenli tüketildiğinde, bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı oluyor. Buna bağlı olarak antibiyotik kullanımını da azaltıyor. Propolis, hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından rahatlıkla tüketilebiliyor. Bunun yanı sıra, propolisin solunum sistemi rahatsızlıklarında, ağızda çıkan yaralar, aftlar ve uçuklarda, mide bağırsak rahatsızlıklarında kullanım alanının bulunduğu ve kansere karşı etkilerinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırmalarda, propolisin vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını arttırdığı da gösterildi.

Beslenmemize nasıl dahil edebiliriz?

Günlük bağışıklık desteği olarak propolisi damla olarak tüketebilirsiniz. Yetişkinler için günde 20, çocuklar içinse 10 damla tavsiye ediliyor. Burada karşımıza iki çeşit propolis çıkabiliyor. Suda çözünen ve çözünmeyen.

Suda çözünür olanı su, süt, meyve suyu, çay ve kahve gibi içeceklerinize damlatarak, suda çözünmeyen propolisi de bal, yoğurt, ekmek ve pekmeze damlatarak tüketebilirsiniz.

Arı sütünün faydaları

Arı sütü, arılar tarafından üretilen, propolis ve baldan tamamen farklı bir arı ürünüdür. Arı sütü, anne sütü gibi aslında… Arılar bu ürünü, yavrularını beslemek için kendi vücutlarından salgılar. Arı sütü aynı zamanda kovandaki kraliçe arının yaşam boyu kullandığı besin maddesidir. Kovandaki işçi arılar yalnızca 45 gün yaşarken; hayatı boyunca arı sütüyle beslenen kraliçe arı 5-7 yıl arası yaşayabilmektedir. Buradan arı sütünün etkilerini çıkarmak mümkün…

Arı sütü, doğal bir enerji ve zindelik kaynağı gibi düşünülebilir. Performans ve zindeliği arttırarak gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Yapılan bilimsel çalışmalarda, düzenli arı sütü tüketiminin çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişmeyi desteklediği, beyin aktivitesini geliştirdiği, ciltte kolajen sentezini arttırdığı, bunun yanı sıra kadınlarda yumurta sayısını, erkeklerde de sperm kalitesini arttırarak doğurganlık üzerine etkilerinin bulunduğu ortaya konuldu.