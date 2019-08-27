Dilek Birgen, 'Yaratıcılık Kursu' açacak

Farklı bir proje için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Dilek Birgen, yakın arkadaşı olan İstanbul Üniversitesi'nden profesör arkadaşı Elif Hanım'la bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi'nin de destek verdiği 'Yaratıcılık Kursu' açacağını söyleyen Birgen, "Uzun süredir çalışmalarını yaptığımız bir projeydi. Elif benim çok yakın bir arkadaşım. Sağolsun o da beni kırmadı ve İstanbul Üniversitesi bu projeyi sundu. Kabul edilmesi beni ayrıca mutlu etti. Farklı konseptlerde farklı yaratıcılık kurslarımız olacak. Bu kursları başarıyla tamamlayan arkadaşlarımıza İstanbul Üniversitesi'nin sertifikasını vereceğiz" açıklamasında bulundu.