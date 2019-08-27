27.08.2019 - 15:45
Dilek Birgen, 'Yaratıcılık Kursu' açacak
Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Dilek Birgen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Farklı bir proje için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Dilek Birgen, yakın arkadaşı olan İstanbul Üniversitesi'nden profesör arkadaşı Elif Hanım'la bir araya geldi.
İstanbul Üniversitesi'nin de destek verdiği 'Yaratıcılık Kursu' açacağını söyleyen Birgen, "Uzun süredir çalışmalarını yaptığımız bir projeydi. Elif benim çok yakın bir arkadaşım. Sağolsun o da beni kırmadı ve İstanbul Üniversitesi bu projeyi sundu. Kabul edilmesi beni ayrıca mutlu etti. Farklı konseptlerde farklı yaratıcılık kurslarımız olacak. Bu kursları başarıyla tamamlayan arkadaşlarımıza İstanbul Üniversitesi'nin sertifikasını vereceğiz" açıklamasında bulundu.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.