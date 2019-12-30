Dilek Birgen: Yeni yılı Paris’te karşılayacağız

Kızının yakın bir arkadaşının doğum günü olduğunu o yüzden bugün burada olduklarını söyleyen Dilek Birgen, yeni yılı Paris’te karşılayacaklarını dile getirdi.

Birgen, ”Çocuklarıma söz vermiştim, Disneyland için. Bu sene kısmet olursa yeni yılı Paris'de karşılayıp, uzun bir Disneyland turu yapacağız” sözleriyle yılbaşı planını muhabirlerle paylaştı.