15.08.2019 - 07:50
Disney yıldızı film yönetti
ABD’li medya şirketi Disney’in eski yıldızı ve “Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray” kitabının yazarı Bella Thorne, +18 filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu da kendi yazdığı bir +18 film yönetti.
Hacker’ların şantajından kurtulmak için kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan sanatçı, +18 film endüstrisine adım attı. Söz konusu sitenin “Hayali Yönetmenleri” serisinde konuk yönetmen olarak görev alarak, +18 film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulunan Throne, senaryosunda 2 sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve dominantlıktan bahsediyor.