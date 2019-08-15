Disney yıldızı film yönetti

Hacker’ların şantajından kurtulmak için kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan sanatçı, +18 film endüstrisine adım attı. Söz konusu sitenin “Hayali Yönetmenleri” serisinde konuk yönetmen olarak görev alarak, +18 film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulunan Throne, senaryosunda 2 sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve dominantlıktan bahsediyor.