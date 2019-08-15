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HaberlerCaddeDisney yıldızı film yönetti
15.08.2019 - 07:50

Disney yıldızı film yönetti

ABD’li medya şirketi Disney’in eski yıldızı ve “Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray” kitabının yazarı Bella Thorne, +18 filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu da kendi yazdığı bir +18 film yönetti.

Disney yıldızı film yönetti

Hacker’ların şantajından kurtulmak için kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan sanatçı, +18 film endüstrisine adım attı. Söz konusu sitenin “Hayali Yönetmenleri” serisinde konuk yönetmen olarak görev alarak, +18 film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulunan Throne, senaryosunda 2 sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve dominantlıktan bahsediyor.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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