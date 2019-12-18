Diyete başladı

Göksel, Gaizantep ve Balıkesir konserlerinden sonra bugün Adana Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak. Konser verdiği şehirleri her yönüyle keşfetmeyi seven şarkıcı, turnelerin en zor tarafının dayanılmaz yöresel lezzetler olduğunu dile getirdi. Göksel, Hatay konserinden sonra ise yeni albümü için diyete başladığını söyledi.