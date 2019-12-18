18.12.2019 - 07:50 |
Diyete başladı
Göksel, Gaizantep ve Balıkesir konserlerinden sonra bugün Adana Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.
Göksel, Gaizantep ve Balıkesir konserlerinden sonra bugün Adana Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak. Konser verdiği şehirleri her yönüyle keşfetmeyi seven şarkıcı, turnelerin en zor tarafının dayanılmaz yöresel lezzetler olduğunu dile getirdi. Göksel, Hatay konserinden sonra ise yeni albümü için diyete başladığını söyledi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.