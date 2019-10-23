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23.10.2019 - 07:50 |

‘Dizi bitince özgürleştim’

Emilia Clarke, Stellar dergisinin 150’nci sayısı için objektif karşısına geçti.

‘Dizi bitince özgürleştim’

Emilia Clarke, Stellar dergisinin 150’nci sayısı için objektif karşısına geçti. ‘Game of Thrones’un finali hakkında yapılan olumsuz eleştirilerle ilgili oyuncu, “Herkesin kendine ait bir fikri var. Bu bir sanat ve bizler de biliyoruz ki aynı anda herkesi mutlu edemeyiz” dedi. Dizi çekimlerinin ardından bağımsızlığını ilan ettiğini dile getiren Clarke, “Özgürleştiğimi hissettim. Maddi gücüm de elimdeydi. Mükemmel bir his...” şeklinde konuştu.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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