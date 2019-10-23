‘Dizi bitince özgürleştim’

Emilia Clarke, Stellar dergisinin 150’nci sayısı için objektif karşısına geçti. ‘Game of Thrones’un finali hakkında yapılan olumsuz eleştirilerle ilgili oyuncu, “Herkesin kendine ait bir fikri var. Bu bir sanat ve bizler de biliyoruz ki aynı anda herkesi mutlu edemeyiz” dedi. Dizi çekimlerinin ardından bağımsızlığını ilan ettiğini dile getiren Clarke, “Özgürleştiğimi hissettim. Maddi gücüm de elimdeydi. Mükemmel bir his...” şeklinde konuştu.