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22.11.2019 - 17:34 |

Dizi yok, tiyatro var

Oyuncu ve dublaj sanatçısı Beyti Engin, önceki gün senarist eşi Hale Aksu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul'da görüntülendi.

Dizi yok, tiyatro var

Beyti Engin, Vadistanbul'da hem alışveriş yaptı hem de ailesiyle keyifli vakit geçirdi. Çocukları Kemal Efe ve Ada ile birlikte Magic World Eğlence Merkezi'ne giriş yapan oyuncu, uzun süre Soft Play oyun alanında çocuklarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.

"Şimdilik bir dizi projesi içerisinde yer almıyorum, aktif şekilde tiyatroya devam ediyorum. 'Tartuffe' oyunumuzla tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yapan Beyti Engin, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna devam etti.

Dizi yok, tiyatro var

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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