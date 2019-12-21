'Dizinin konusu heyecan veriyor'

Bir erkek arkadaşıyla kahve içip sohbet eden Hazal Filiz Küçükköse, yeni dizisi hakkında, "Sete çıktık, güzel bir dizi olacak. Dizinin konusu bana heyecan veriyor. İnşallah seyircimizede aynı heyecanı yaşatacağız" dedi.