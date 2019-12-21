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21.12.2019 - 09:08 | | UMUT ÜNVER

'Dizinin konusu heyecan veriyor'

Başrollerini Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse'nin paylaşacağı 'Zemheri' dizisi yayın hayatına girmeye gün sayıyor. Uzun süre ekranlardan uzak kalan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Akmerkez'deydi.

'Dizinin konusu heyecan veriyor'

Bir erkek arkadaşıyla kahve içip sohbet eden Hazal Filiz Küçükköse, yeni dizisi hakkında, "Sete çıktık, güzel bir dizi olacak. Dizinin konusu bana heyecan veriyor. İnşallah seyircimizede aynı heyecanı yaşatacağız" dedi. 

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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