'DJ’lik doğaçlama gerektiriyor'

Ülkemizde hatrı sayılır bir dinleyici kitlesi bulunan Polo&Pan, enerjilerini akıttıkları müzikleriyle dinleyicileri dansa davet ediyor. Sevilen ekip, yarın İzmir Arena’da, 5 Ekim Cumartesi de İstanbul Volkswagen Arena’da sahne alacak.

‘Şahit olsunlar’

İki DJ Paul Armand-Delile ve Alexander Grynszpan, “Sahnede DJ’lik yapmak biraz doğaçlama gerektiriyor. O an hem sizin ruh halinize hem de izleyicininkine göre değişiyor” dedi. Sahne tasarımlarıyla ilgili, “Filmlerden ilham alıyoruz. Işık ile dekor izleyiciye başı ve sonu olan bir hikaye anlatsın istiyoruz” diye konuşurken, “İzmir ve İstanbul’daki izleyiciyi ne gibi sürprizler bekliyor?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Birçok yenilik yaptık. Kusursuz bir performans için kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Kıyafetlerimiz muhteşem. Set-list ise çaldığımız yere ve saate göre değişebiliyor. İzleyiciler şahit olsunlar bu muhteşem şölene!”