28.11.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Doğa Rutkay: Köşeyi döndüm şöhret oldumcular
Doğa Rutkay, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın ‘Kalbe İşleyen Kadınlar’ projesine katıldı.
Doğa Rutkay, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın ‘Kalbe İşleyen Kadınlar’ projesine katıldı. Oyuncu, sosyal medyayla emek vermeden şöhret olanlara, “Köşeyi döndüm, şöhret oldumcular” dediğini söyledi. Can Yaman’ı tanımadığını ve dizilerini izlemediğini anlatan Rutkay, “Onunla ilgili hep ‘Kaosların arasında etten barikat’ haberleri okuyorum. Buraya işiyle mi, fiziğiyle mi geldi, hiçbir fikrim yok” şeklinde konuştu.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?