Doğa Rutkay: Köşeyi döndüm şöhret oldumcular

Doğa Rutkay, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın ‘Kalbe İşleyen Kadınlar’ projesine katıldı. Oyuncu, sosyal medyayla emek vermeden şöhret olanlara, “Köşeyi döndüm, şöhret oldumcular” dediğini söyledi. Can Yaman’ı tanımadığını ve dizilerini izlemediğini anlatan Rutkay, “Onunla ilgili hep ‘Kaosların arasında etten barikat’ haberleri okuyorum. Buraya işiyle mi, fiziğiyle mi geldi, hiçbir fikrim yok” şeklinde konuştu.