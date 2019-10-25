MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeDoğa Rutkay merak edilen soruyu yanıtladı
25.10.2019 - 15:25 |

Doğa Rutkay merak edilen soruyu yanıtladı

Usta tiyatrocu Rutlay Aziz'in kızı Doğa Rutlay, kendisine en çok yöneltilen soruya yanıt verdi.

Doğa Rutkay merak edilen soruyu yanıtladı

Instagram hesabından babası ve oğluyla fotoğrafını paylaşan Doğa Rutlay, uzun bir mesaj yayınladı:
"Aziz Rutkay babamın asıl ismidir. Alman ekolü okullarda eğitim gördüğünden zaman için soyadı ismi halini almış babam da bu durumu akışına bırakmıştır. Haliyle zamanla üstüne şöhret eklenince filmleriyle, tiyatro oyunlarıyla babam artık Rutkay Aziz olarak tanınır. Ben doğarım. Adımı Doğa koyarlar haliyle soyadım Rutkay’dır. Sanırım yüzyıldır bana en çok sorulan ve bazı sitelerde meraklı sorulara yol açan hatta zaman zaman 'neden ki?' sorularının aşırı sıklaştığı şu duruma açıklık getirmiş oldum. Ve şu limon kafama gelirsek. O da oğlum. Babası adını Rutkay koydu, ben Kerim’i ekledim. İlk adını dedesinin soyadından, ikinci ismini babasından aldı. Uzun yazmışım. Pek sevdim bu fotoğrafımızı paylaşmak istedim, hikayesini de böyle yazdım. Okuyanların gönlüne sağlık. Dilerim artık bu isim soyisim sorularına maruz kalmam. Sevgiyle kucaklarız efendim sizleri."

Doğa Rutkay merak edilen soruyu yanıtladı

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demet Akalın soru almadı

Demet Akalın soru almadı

Serdar Ortaç'tan flaş hamle: 100 bin TL!

Serdar Ortaç'tan flaş hamle: 100 bin TL!

Gizem Hatipoğlu: Anne kız alışverişe çıktık

Gizem Hatipoğlu: Anne kız alışverişe çıktık

Chloe: Filmimiz nisan ayında vizyona girecek

Chloe: Filmimiz nisan ayında vizyona girecek

Sıradaki Haber