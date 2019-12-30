Doğa Rutkay ve eşinden televizyon çözümü

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Doğa Rutkay, bebekleriyle birlikte geçirdiği keyifli vakitler sık sık paylaşırken, zaman zaman eşi Kerimcan Kamal’la ilgili esprili paylaşımlarda bulunuyor.

Başarılı oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda, evdeki televizyon paylaşımı konusunda nasıl hareket ettiklerini gösterdi. Rutkay, paylaşımına şunları yazdı:

“Aramızda anlaşma var. Ben televizyonda bir şey izliyorsam ve o başka bir şey izlemek istiyorsa kulaklık takıp cepten izliyor. Sonra değiştiriyoruz. Genelde ben korku filmi izlediğimde pek hoşlanmıyor”