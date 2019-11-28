Doğa Rutkay’dan nafaka açıklaması

Geçtiğimiz hafta Tuba Ünsal’ın, "Bir yıl evli kalmış kadın, ömür boyu nafaka almamalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuyu takip ettiğini söyleyen Rutkay, “Ben de annesi ve babası boşanmış bir kadınım. Fakat annem, babamdan 1986 yılında boşanırken, nafaka talep etmemiş.

Nedenini sorduğumda annem ‘Ben çalışan bir kadındın kendi özgürlüğümü kendim yarattım demişti’ ama bazı kadınların durumu farklı oluyor. Bunun bir dengesi olmalı. Çok uçuk rakamlar okuyorum, şaşırıyorum. Orada çocuğun bakımını karşılamak adına babanın kendi isteği varsa güzel bir şey” dedi.