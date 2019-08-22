22.08.2019 - 13:33
Doğal güzel Ayça Ayşin Turan
Oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün paylaştığı kareyle güzelliğini gözler önüne serdi.
26 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan, denizde sıfır makyajlı haliyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.