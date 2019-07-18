18.07.2019 - 07:50
‘Doğal kalın’
Talat Bulut, son dönemde fenomen hale gelen yaşlandırma tekniğini eleştirdi.
Neredeyse tüm ünlülerin bu uygulamayı kullanmasına oyuncu, “Arkadaşlar böyle bir şeye gerek yok. Doğal kalın, bir gün gelir o sizi bulur. Beni örnek alabilirsiniz” diyerek, gönderme yaptı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.