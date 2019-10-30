30.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
‘Doğru tarihi bulamadık’
Gupse Özay, ‘Deliha’ filmi için aldığı kiloları verdiğini ve kendine döndüğünü söyledi.
Gupse Özay, ‘Deliha’ filmi için aldığı kiloları verdiğini ve kendine döndüğünü söyledi. Beş yıldır birlikte olduğu Barış Arduç’la evliliği düşündüklerini belirten oyuncu, “İşlerimizden dolayı bir türlü doğru tarihi bulamadık. Bir şekilde zaman gelecek elbette” açıklamasını yaptı.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.