Gupse Özay, ‘Deliha’ filmi için aldığı kiloları verdiğini ve kendine döndüğünü söyledi. Beş yıldır birlikte olduğu Barış Arduç’la evliliği düşündüklerini belirten oyuncu, “İşlerimizden dolayı bir türlü doğru tarihi bulamadık. Bir şekilde zaman gelecek elbette” açıklamasını yaptı.