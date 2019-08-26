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HaberlerCaddeDoğukan Manço'dan 'şiddete sessiz kalma' çağrısı
26.08.2019 - 17:42

Doğukan Manço'dan 'şiddete sessiz kalma' çağrısı

Geçtiğimiz gece Çorlu Fest'te sahneye çıkan Doğukan Manço, kendisini izlemeye gelen binlerce müziksever ile önce sessizliğe büründü, ardından 'Şiddete Sessiz Kalma!' diyerek alkışlarla festival alanını inletti.

Doğukan Manço'dan 'şiddete sessiz kalma' çağrısı

"Tam sessizlik istiyorum. Bu sessizlik bugüne kadar sesini duymadığımız kadınlar içindi." Yaklaşık iki saat sahnede kalan Doğukan Manço, performansının sonunda, "Tam sessizlik istiyorum. Bu sessizlik bugüne kadar sesini duymadığımız kadınlar içindi. Şimdi öyle bir ses verin ki yer yerinden oynasın, onların sesi olalım" diyerek, kadın şiddetine karşı tepkisini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi klibiMilli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
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