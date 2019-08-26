Doğukan Manço'dan 'şiddete sessiz kalma' çağrısı

"Tam sessizlik istiyorum. Bu sessizlik bugüne kadar sesini duymadığımız kadınlar içindi." Yaklaşık iki saat sahnede kalan Doğukan Manço, performansının sonunda, "Tam sessizlik istiyorum. Bu sessizlik bugüne kadar sesini duymadığımız kadınlar içindi. Şimdi öyle bir ses verin ki yer yerinden oynasın, onların sesi olalım" diyerek, kadın şiddetine karşı tepkisini dile getirdi.