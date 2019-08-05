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HaberlerCaddeDoğulu'dan sürprizli konser
05.08.2019 - 07:50

Doğulu'dan sürprizli konser

Kenan Doğulu, Vadi Açıkhava sahnesinde Serel Yereli ve Tahribad-ı İsyan’ı ağırladı.

Doğulu'dan sürprizli konser

Yaz boyunca hız kesmeden konserlerine devam eden Kenan Doğulu, önceki akşam Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Sanatçı, üç saati aşkın süre sahnede kalarak,

30 şarkı seslendirdi.
5 bini aşkın kişiye hitap eden Doğulu, sürpriz isimlerden oluşan genç yetenekleri de ağırladı. Oyunculukla müzik çalışmalarını bir arada yürüten, ve İngiltere’de single çıkarmaya hazırlanan Serel Yereli ile Doğulu’nun prodüktörlüğünü yaptığı, kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan rap grubu Tahribad-ı İsyan, şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. EMRAH AKÇAAY


Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sinemaları'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene bir çok ünlü isim katılırken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
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