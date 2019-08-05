Doğulu'dan sürprizli konser

Yaz boyunca hız kesmeden konserlerine devam eden Kenan Doğulu, önceki akşam Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Sanatçı, üç saati aşkın süre sahnede kalarak,



30 şarkı seslendirdi.

5 bini aşkın kişiye hitap eden Doğulu, sürpriz isimlerden oluşan genç yetenekleri de ağırladı. Oyunculukla müzik çalışmalarını bir arada yürüten, ve İngiltere’de single çıkarmaya hazırlanan Serel Yereli ile Doğulu’nun prodüktörlüğünü yaptığı, kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan rap grubu Tahribad-ı İsyan, şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. EMRAH AKÇAAY





