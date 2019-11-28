Doğum günü çiftlik ziyareti

Bennu Yıldırımlar, doğum gününde, Okan Oflaz’ın kurucusu olduğu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin çiftliğini ziyaret etti. Oyuncu, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dinleyerek, herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.