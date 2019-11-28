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28.11.2019 - 07:50 |

Doğum günü çiftlik ziyareti

Bennu Yıldırımlar, doğum gününde, Okan Oflaz’ın kurucusu olduğu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin çiftliğini ziyaret etti.

Doğum günü çiftlik ziyareti

Bennu Yıldırımlar, doğum gününde, Okan Oflaz’ın kurucusu olduğu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin çiftliğini ziyaret etti. Oyuncu, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dinleyerek, herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.

70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?
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