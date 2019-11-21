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21.11.2019 - 07:50 |

Doğum günü sürprizi

Türk Böbrek Vakfı, özel bir projeye imza attı. TBV Başkanı Timur Erk, karikatür sanatçısı tarafından yeni bir karaktere dönüştürüldü.

Doğum günü sürprizi

Türk Böbrek Vakfı, özel bir projeye imza attı. TBV Başkanı Timur Erk, karikatür sanatçısı tarafından yeni bir karaktere dönüştürüldü. Erk’in karikatürize edilerek hazırlanan karakter çizimi, esprili bir dille ‘Böbrek Dede’ olarak kitapçıklarda yer alacak ve ilköğretim öğrencilerine sağlıklı yaşamın temel kurallarını anlatacak. Lazzoni Otel’de gerçekleşen tanıtımda vakıf üyeleri, başkanın konuşmasının ardından pasta sürprizi yaparak, Erk’in yeni yaşını da kutladı.

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