Doğum gününde sahne aldı

Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Muse-Bir Esin Perisi Davası’ oyunu ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. Tiyatro sezonunun açılışı sayılan 1 Ekim günü Zorlu PSM Stüdyo sahnesi’ndeki prömiyere İlker Kaleli, Banu-Hidayet Türkoğlu, Nursel Köse ile eşi Ulrich Mertin, Ruken Mızraklı, İpek Erdem ve Bennu Gerede’nin de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı. Atasoy’un şarkı söyleyip dans ta ettiği tek kişilik başarılı performansı ayakta alkışlandı. 1 Ekim olan doğum gününü sahnede kutlayan oyuncu duygulu anlar yaşadı.