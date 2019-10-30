Doğum gününde yayında

Berdan Mardini, ‘Aşktan Geberiyorum’ parçası için kamera karşısına geçti. Gün boyunca teknede çekilen klipte, İstanbul manzarası ön plana çıkartıldı. Eseri, doğum günü olan 5 Kasım’da müzikseverlerinin beğenisine sunacağını söyleyen şarkıcı, “İnandığım bir parça. Video da güzel oldu” diye konuştu.