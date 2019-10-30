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HaberlerCaddeDoğum gününde yayında
30.10.2019 - 07:50 |

Doğum gününde yayında

Berdan Mardini, ‘Aşktan Geberiyorum’ parçası için kamera karşısına geçti.

Doğum gününde yayında

Berdan Mardini, ‘Aşktan Geberiyorum’ parçası için kamera karşısına geçti. Gün boyunca teknede çekilen klipte, İstanbul manzarası ön plana çıkartıldı. Eseri, doğum günü olan 5 Kasım’da müzikseverlerinin beğenisine sunacağını söyleyen şarkıcı, “İnandığım bir parça. Video da güzel oldu” diye konuştu.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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