Doğumdan korkmuş!

Dünyaca ünlü ABD’li tenisçi Serena Williams, hamileliği sırasında, ‘Mommy and Me’ markasıyla tanıştığını ve doğum sonrasında annelere yardımcı olduklarını söyledi.

Advertising Week Panel’de konuşan tenis şampiyonu, “Bebeği kucağınıza almadan önce birçok bilgi ediniyorsunuz. Fakat bana aşırı yükleme yapılmıştı ve korkularım artmıştı” şeklinde konuştu.

Doğum saati yaklaştıkça endişelendiğini ifade eden Williams, “Babamın evinde oturmuş, kara kara ne yapacağımı düşünüyordum. Sanırım bebeği içinde tutmak isteyen sayılı insanlardan biriydim. Korkularımı da yine onlar sayesinde yendim” dedi.