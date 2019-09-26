MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeDoğumdan korkmuş!
26.09.2019 - 07:50 |

Doğumdan korkmuş!

Serena Williams, hamile kalktıktan sonra doğum korkusu yaşadığını itiraf etti.

Doğumdan korkmuş!

 

Dünyaca ünlü ABD’li tenisçi Serena Williams, hamileliği sırasında, ‘Mommy and Me’ markasıyla tanıştığını ve doğum sonrasında annelere yardımcı olduklarını söyledi.

Advertising Week Panel’de konuşan tenis şampiyonu, “Bebeği kucağınıza almadan önce birçok bilgi ediniyorsunuz. Fakat bana aşırı yükleme yapılmıştı ve korkularım artmıştı” şeklinde konuştu.

Doğum saati yaklaştıkça endişelendiğini ifade eden Williams, “Babamın evinde oturmuş, kara kara ne yapacağımı düşünüyordum. Sanırım bebeği içinde tutmak isteyen sayılı insanlardan biriydim. Korkularımı da yine onlar sayesinde yendim” dedi.

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Radyasyon düşmanı!

Radyasyon düşmanı!

Pandora’nın ilham perileri

Pandora’nın ilham perileri

Afişi çıktı

Afişi çıktı

Sıradaki Haber