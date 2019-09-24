"Hamile anneler, acil desteğe" diyen Berfu Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Bir haftadır hiçbir şey paylaşmamışım. Paylaşmamışım değil hatta, paylaşamamışım. Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu. Hayır, hala doğurmadım. Sakiniz şimdilik ama hamileliği son zamanları gerçekten birazcık zormuş. Bırakın süslenip, püslenip güzel güzel fotoğraflar çekip koymayı, kolumu bile kaldırmak istemiyorum. Hamile anneler, acil desteğe! Size de aynı şeyler oluyor mu?"

Düğün töreni sonrası Antalya'ya balayına giden Eser Yenenler-Berfu Yıldız çifti, çıkan haberlerin ardından bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabından, "Bebeğimizin cinsiyeti erkek. Allah kısmet ederse bir oğlumuz olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyız" sözleriyle açıklamıştı. İkili, bebeklerinin adınının ise Kuzey olacağını açıklamıştı.